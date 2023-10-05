Mantar zehirlenmelerinde ilk 3 güne dikkat

Editör: Naim Arıoğlu

Prof.İlgin Özden, mantar zehirlenmelerinin karaciğer nakline kadar varabildiğini söyledi. Özden, doğadan bilinçsizce toplanan mantarların vücuda verebileceği zararları belirterek, "Bilinçli bir toplama yapılmadığı zaman içinde mide bağırsak sistemini etkileyen, ishal ve kusma yapan zehirler olan mantarlar. Böbreğe zarar veren zehirler içeren mantarlar. Sinir sistemini etkileyip sanrılara, havalelere sebep olabilen zehirler içeren mantarlar toplanıp tüketilebiliyor. Kemik iliği etkilenebiliyor, kan dolaşımında bozukluklar olabiliyor. Şu anda en çok gündemdeki konuların biri de karaciğer ağır hasar görebiliyor. Karaciğer hasarı çok sinsi. Başlangıçta bir şey olmuyor. Belli bir eşik açıldığı zaman kendini iyi sanan bir hasta 3'üncü günde çok ağır bir tabloya gidebiliyor ve acil karaciğer nakli gerekir" diye konuştu.

Bazı kişilerin mantar yediğini de söylemediğini dile getiren Prof. Özden, "Kişi eğer karaciğer zehri içeren bir mantar tüketmişse problemler giderek artıyor ve hastaya geldiğinde karaciğer naklinden bahsetmek zorunda kaldığınızda, 'zaman zaman olurdu, hepimiz yiyoruz' tepkisi oluyor. Mantar yedikten sonra herhangi bir sıkıntı olmuşsa mutlaka hastaneye gidilmeli ve karaciğer testlerine bakılmalı. Mantar zehirlenmesi olan kişilerin karaciğer testlerinin en az 2 gün boyunca takip edilmesi, bir oynama yoksa güzel ama oynama varsa seyrine göre hem panzehir verilmesi hem de buna rağmen problem oluyorsa karaciğer nakli merkeziyle de temas kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

3 GÜNE DİKKAT

Sebebi bilinmeyen bir şekilde bu yıl yaşanan zehirlenmelerin ciddiyet kazandığını belirten Özden, şunları söyledi:

"Bu yılki zehirlenmeler çok ağır gidiyor, sebebini bilmiyorum. Geçen yıl hastanemize 6 mantar zehirlenmesi gelmişti. Bunların hepsini karaciğer nakilsiz iyileştirdik. Bu yıl çok ağır karaciğer hasarıyla ve hızla bozulan şekilde hastalar geliyor. Bu yıldan bu sebeple çok kaygılıyız. Mantar yenmesin, toplanmasın şeklinde bir yasakla çözülebilecek bir konu değil. Bireyin, deneyimli insanlara danışarak toplaması, hevesle toplayıp yememeye dikkat etmek lazım. Eğer mantar yedikten sonraki 1-2 gün içinde herhangi bir sıra dışı sağlık durumu hissediyorsa, mutlaka ve mutlaka hastaneye başvurmalı ve mantar yemiş olduğunu acil birimindeki doktora mutlaka söylemeli. Belirtiler 1-2 saat içinde de çıkabiliyor, 1-2 gün sonra da. İlk 3 gün dikkatli olmak gerek"

DHA