Mantarı kesip atan mucize ot ortaya çıktı. Mucize yöntemi uygulayın derdiniz bitsin

İnsanların korkulu rüyası olan mantara iyi gelen danaayağı otu dikkat çekti. Bu otla uygulanacak mucize yöntemin mantarı bitireceği bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mantarı kesip atan mucize ot ortaya çıktı. Mucize yöntemi uygulayın derdiniz bitsin

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

MANTARI BÖYLE BİTİRİYOR

Danayağı otu; Merhemi hazırlanarak dıştan deriye uygulanabilir. Bu krem yaralara ve mantar hastalığına faydalıdır.

MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mantar hastalığı, tek hücreli mantarların cilt üzerinde kızarıklık, kaşıntı, iltihaplanma ve şişliklere neden olmasıdır.

Farklı mantar türleri vücudun çeşitli bölgelerinde bu belirtilerin görülmesine neden olabilir.

El, ayak, yüz, vücut, kafa derisi gibi bölgelerde cilt üzerinde çoğalan mantar türleri nedeniyle enfeksiyon oluşur.

Mantar hastalıkları en çok ayak, tırnak, kasık ve vajina, saç gibi bölgelerde deri üzerinde ortaya çıkar. Bununla birlikte nadiren de olsa dil ve lenf bezlerini de etkisi altına alabilir.

DANAYAĞI OTU NEDİR?

Yılanyastığıgiller familyasından; yaprakları büyük ve koyu kırmızı olan mide bulandırıcı bir koku salan, büyük yumrulu bir bitkidir.

İstanbul çevresinde, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yetişir.

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