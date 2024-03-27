Manyak mısın be adam? ‘Benim önümden kimse geçemez’ diyerek kız çocuğuna saldırdı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elinde Pazar arabası bulunan kimliği belirsiz bir adam, sokağın diğer ucunda bulunan kız çocuğuna doğru koşmaya başladı. Kendisine doğru gelen adamı fark eden çocuk, panikleyerek zincir marketlerden birinin mağazasına girmek istedi.

Bu esnada adam, çocuğun sırtına vurarak onu yere düşürdü. Çevrede bulunan vatandaşlar, yere düşen kız çocuğuna yardım ederken, çocuk büyük bir panik yaşadı. Olaya şahit olan vatandaşlar ve bir market çalışanı adama tepki gösterirken adam olay yerinden uzaklaştı.

Olay hakkında konuşan Özlem Karayalçın, “Sabah saatlerinde balkonda oturuyordum. Kız çocuğu yürürken bir adam koşarak geldi ve sırtına vurup düşürdü. Çalışanlardan biri adama, ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sorduğunda, ‘Benim önümden kimse geçemez’ deyip elindeki pazar arabasıyla kadına da saldırmaya çalıştı. Biz inene kadar adam elini, kolunu sallayarak gitti. Tedirgin oluyoruz, çocuklarımız var etrafta okullar var. O günden sonra da görmedim" açıklamasını yaptı.