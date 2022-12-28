Haritadan silindi böyle bir göl yok artık

Marmara Gölü…Manisa’daki gölden eser yok. Haritadan silindi artık Geriye ise buna benzer fotoğraflar kaldı.

Kurumuş bir göl, çorak bir toprak. O çorak toprağın üzerinde terk edilmiş tekneler, fotoğraları süslüyor.

Bir zamanlar kuş cıvıltılar, balığa çıkan balıkçı teknelerinin motor sesleri. Şimdi yeller esiyor bu görüntülerden

Manisa il sınırları içindeki Marmara Gölü 90 bin dönümü kaplıyordu. Her şey 2,5 sene önce başladı. Kuruyacak dendi, kimse inanmadı. Nasıl kurur dediler bu dev göl. İklim değişikliği ve bir de insan eli değince su seviyesi düştükçe düştü.

Kırmızı alarm verdiği halde kimse el atmadı. Hal böyle olunca ortaya da bu görüntü çıktı. Uçsuz bucaksiz çorak bir toprak. Oysa birkaç sene öncesine kadar Manyas Kuş Cenneti ile kıyaslanıyordu. Gölün üzerinde ilerleyen bu teknenin görüntüsünden artık yeller esiyor.

Haritadan silindi Marmara Gölü. 90 bin dönüm üzerinde bulunan gölden hayvanlar dışında bir ilçe ve yedi köy faydalanıyordu. Bu köylerin büyük çoğunluğu geçimini balıkçılıkla sağlarken köylerdeki çiftçiler de ekim alanlarını sulamak için Marmara Gölü’nü kullanıyordu

Bir servet yok oldu. Göl, köylüye ne para ne de balık veriyor. Bolluk bitti, koskoca köy haritadan silindi. Sadece adı kaldı