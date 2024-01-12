Manzara keyfi eziyete dönüştü

İHA'nın habverine göre, Bolu’nun Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışı sonrası büyüleyici bir manzara sundu. Karın 20 santimetre yükseldiği milli park, doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Göl çevresinde gezinen ziyaretçiler, fotoğraf karelerine güzel anlar sığdırdı. Ancak kış lastiği olmayanlar için milli parka ulaşmak kolay olmadı.

Kent merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki parka yazlık lastikle gelenler, yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar, traktör ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtarılabildi.

Bir ziyaretçi, “Abant’ta gezmek istedik ama yolda takıldık. Lastiklerimiz yazlıktı. Kış lastiklerini değiştirmedik” diye konuştu.