Maraş'taki Mayam şerbeti tezgahı gündem oldu: Burası Hindistan mı?

Sena Özkan
Maraş'taki Mayam şerbeti tezgahı gündem oldu: Burası Hindistan mı?

Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti Mayam şerbeti, sokakta satıldığı tezgahıyla sosyal medyada dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Mayam şerbeti, sokakta satıldığı tezgahla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir sokak tezgahında sergilenen şerbetin videosu, kısa sürede viral oldu. Videoyu izleyen birçok kişi, tezgahın görüntüsünün Hindistan sokak yemeklerini anımsattığını belirtti.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Mayam şerbetinin bu şekilde sokakta satılması bazı kullanıcılar tarafından nostaljik ve kültürel bir zenginlik olarak değerlendirilirken, birçok kişi de hijyen koşulları konusunda endişelerini dile getirdi. Tezgahın hijyenik görünmediği ve sağlık açısından risk oluşturabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

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Bu durum, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Kimileri geleneksel sokak lezzetlerinin korunması gerektiğini savunurken, kimileri de bu tür gıda satışlarının daha hijyenik koşullarda yapılması gerektiğini ifade etti. Kahramanmaraşlı yerel yetkililer, halkın endişelerini dikkate alarak hijyen denetimlerini artıracaklarını belirtti.

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Mayam şerbeti tezgahının yarattığı bu tartışma, sokak lezzetlerinin modern hijyen standartlarıyla nasıl uyumlu hale getirilebileceği konusunda önemli bir gündem oluşturdu.

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