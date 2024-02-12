Maraz Ali'nin son hali ortaya çıktı. Hey gidi Alakurt hey.. Yıllar seni de eskitmiş

Yıllar önce ekranların en çok izlenen dizilerinden Adanalı dizisinde 'Maraz Ali' karakterine can veren Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler ‘vay be’ demekten kendisini alamıyor.

Ünlülüğünü bu dizide kazanan Mehmet Akif Alakurt, dizide oynadığı için pişmanlığını çokça kez belirtmişti.

Yıllar sonra sosyal medyada son hali ortaya çıkan Maraz Ali’yi gören sevenleri, “Nereden nereye? O eski halinden eser yok şimdi!” yorumlarını yaptı.

Yılların kendisine de acımadığı Alakurt’un bir seveni ile kısa videosuna gelen yorumlarda kendisinin halen yakışıklılığından ve karizmasından bir şey kaybetmediği yorumlarının yanı sıra, artık onunda yaşlandığı ve eski halinden eser kalmadığını belirten yorumlar da yapıldı.