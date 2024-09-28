Mardin'de 100 metreden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Mardin'de 100 metreden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mardin'de sürücüsünün kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki sürücü Veysi İ. ile Sultan P. yaralandı.

Öğle saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kasımiye Medresesi yolunda meydana gelen olayda, Veysi İ.'nin kontrolündeki 68 FB 344 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Sürücü ile araçtaki Sultan P. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleden sonra sedyeyle uçurumdan yukarı taşınıp, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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