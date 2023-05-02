Mardin'de 9 mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04.00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi; Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli Mahalleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.