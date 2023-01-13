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Mardin’de geceyi alevler aydınlattı

Mardin'de bir apartmanın 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında, yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, apartman dairesinde maddi hasar oluştu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 12:02
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Mardin’de apartmanda yangın

Mardin’de geceyi alevler aydınlattı
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Mardin’in Artuklu ilçesinde bir evin 5. katında çıkan yangın geceyi aydınlattı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katında yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin yoğun duman üzerine fark ettikleri yangın geceyi aydınlattı.

Ekiplere haber veren vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, apartman dairesinde maddi hasar oluştu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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