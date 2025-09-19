Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin’de aralarındaki anlaşmazlık yaşayan kişi eşine bıçakla saldırdı. Canını zor kurtaran kadın, kendini evden dışarı atarak yardım çığlığı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, 15 Eylül'de Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ceylan B. ile eşi M.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., M.B. tarafından bıçakla yaralandı. Ceylan B., kendini evden dışarı atıp, yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceylan B., ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, M.B. kısa sürede yakalandı. M.B. işlemlerinin ardından tutuklanırken, Ceylan B. tedavisinden sonra taburcu edildi.

