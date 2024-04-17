Mardin’de dengesini kaybedip metrelerce yüksekten kayalıklara düştü

Kaynak: DHA
Mardin’de dengesini kaybedip metrelerce yüksekten kayalıklara düştü
Mardin’de çıktığı kayalıklardan dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan Hambullah B., ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla düştüğü yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda, Kayalıklara çıkan Hamdullah B., iddiaya göre dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten aşağı düştü. çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

mardinde-kayaliklardan-dusup-yaralandi-41326-2.jpg

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı 1 saatlik çalışmayla Hamdullah B., bulunduğu yerden çıkarıldı. Hamdullah B., yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hambullah B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

mardinde-kayaliklardan-dusup-yaralandi-41326-001.jpg

Son Haberler
Öldü denilen Bayern Münih dirildi Tuchel acısını böyle çıkarttı. Eren Bozdaş yazdı Spor
Öldü denilen Bayern Münih dirildi Tuchel acısını böyle çıkarttı. Eren Bozdaş yazdı
Konutta fiyat ve kira anarşisi Yazarlar
Konutta fiyat ve kira anarşisi
“Sayın Erdoğan yenilginin suçunu başkalarında aramamalı” derim Yazarlar
“Sayın Erdoğan yenilginin suçunu başkalarında aramamalı” derim
İzmir’in dağlarında çiçekler açacak Yazarlar
İzmir’in dağlarında çiçekler açacak
ABD/İsrail-İran savaşı ve Türkiye Yazarlar
ABD/İsrail-İran savaşı ve Türkiye
Rum-Yunan riyakârlığı sınır tanımıyor. Yalan-dolanda Pinokyo’yu aratmıyorlar! Yazarlar
Rum-Yunan riyakârlığı sınır tanımıyor. Yalan-dolanda Pinokyo’yu aratmıyorlar!
Özgür Özel Mustafa Kemal’i bir daha, bir daha okumalı! Yazarlar
Özgür Özel Mustafa Kemal’i bir daha, bir daha okumalı!