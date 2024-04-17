Mardin’de dengesini kaybedip metrelerce yüksekten kayalıklara düştü

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda, Kayalıklara çıkan Hamdullah B., iddiaya göre dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten aşağı düştü. çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı 1 saatlik çalışmayla Hamdullah B., bulunduğu yerden çıkarıldı. Hamdullah B., yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hambullah B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.