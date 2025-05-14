Mardin’de facianın eşiğinden dönüldü! Yol okul bahçesine çöktü: Ya gündüz olsaydı?

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi Yeni Yol Caddesi’nde gerçekleşti. Bir alışveriş merkezinin inşaatı nedeniyle tarihi 1’inci Cadde’ye giden yolun kapanması üzerine alternatif olarak açılan yol, istinat duvarıyla birlikte Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu’nun bahçesine çöktü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak hafriyat kaldırma çalışmalarına başladı. Çöken yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı; çalışmalar nedeniyle okulda eğitime ara verildiği öğrenildi. Çökme sonucu yolun altında boşluklar oluşurken, ekipler trafikte kapalı caddede çalışmalarını sürdürüyor.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA YÖNLENDİRİLDİ

Bazı veliler, çocuklarının genellikle okulun arka bahçesinde piknik yaptığını, çökmenin gece meydana gelmesinin olası bir faciayı önlediğini ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için çevredeki diğer okullarda bir süre eğitimlerine devam edeceğini açıkladı.