Mardin'de korkutan yangın: 10 kişi dumanlar içinde kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin'de korkutan yangın: 10 kişi dumanlar içinde kaldı

Mardin'de nedeni bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkan dumanlardan 10 kişi etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürmeyi başardı.

Mardin Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Önder Sokak'taki apartmanın 1'inci katındaki Yusuf T.'ye ait dairede, öğle saatlerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Vatandaşlar büyük korkuyla hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler.

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İhbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti, 4 kişiyse Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de korkutan yangın: 10 kişi dumanlar içinde kaldı

Mardin'de korkutan yangın: 10 kişi dumanlar içinde kaldı

Mardin'de korkutan yangın: 10 kişi dumanlar içinde kaldı

Mardin'de korkutan yangın: 10 kişi dumanlar içinde kaldı

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