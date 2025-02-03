Mardin'de korkutan yangın: 10 kişi dumanlar içinde kaldı

Mardin Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Önder Sokak'taki apartmanın 1'inci katındaki Yusuf T.'ye ait dairede, öğle saatlerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
Yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Vatandaşlar büyük korkuyla hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler.
İhbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti, 4 kişiyse Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.