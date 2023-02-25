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Otobüs durağındaki şüpheli çanta panik yarattı

Mardin'de otobüs durağında bir vatandaş tarafından unutulan çanta, paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 20:27
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Mardinde otobüs durağındaki şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi

Otobüs durağındaki şüpheli çanta panik yarattı
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15 Temmuz Şehitler Parkı'nın yanında bulunan otobüs durağında bulunan şüpheli çanta, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Olay yerine gelen bomba imha ekibinin fünye ile patlatmasına gerek kalmadan, çantanın, bir vatandaş tarafından durakta unutulduğu ortaya çıktı.

Otobüs durağında unutulan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Trafiğe kapatılan yol ve boşaltılan park içerisine çekilen şeritler ile önlem alınmasıyla, bomba imha uzmanı müdahale etmek için harekete geçti.

Bomba imha uzmanın müdahalesinde çantanın vatandaş tarafından unutulmuş olduğu anlaşıldı.

Fünye ile patlatılmasına gerek kalmadan, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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