Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Beyazsu yolu üzerinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 BAN 076 plakalı otomobil ile 28 yaşındaki Mustafa K. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Mustafa K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ayrıca, 1 kişi de yaralandı.

Mustafa K.'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.