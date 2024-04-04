Mardin'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kaynak: DHA
Mardin'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Mardin'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 BS 504 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, otomobili sağa çekip durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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