Mardin'de TIR devrildi. Taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi

Kaynak: DHA
Mardin'de TIR devrildi. Taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi
Mardin’de büyükbaş taşıyan bir TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada TIR’dan inen hayvanlar, karayolunda dolaştı.

Mardin’in Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu’nda meydana gelen olayda, Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Erbil istikametine doğru giden TIR, kontrolünü kaybederek devrildi.

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HAYVANLAR TIRDAN İNEREK KARAYOLUNDA DOLAŞTI

Yaşanan kazada sürücü yaralanırken, TIR’ın dorsesindeki büyükbaşlar ise TIR’dan inerek karayolunda dolaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayoluna inerek trafiği tehlikeye sokan hayvanlar ise yakalanarak sahibine teslim edildi. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.

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