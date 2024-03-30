Mardin'de TIR devrildi. Taşıdığı büyükbaşlar dorseden çıkıp karayolunda gezdi

Mardin’in Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu’nda meydana gelen olayda, Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Erbil istikametine doğru giden TIR, kontrolünü kaybederek devrildi.

HAYVANLAR TIRDAN İNEREK KARAYOLUNDA DOLAŞTI

Yaşanan kazada sürücü yaralanırken, TIR’ın dorsesindeki büyükbaşlar ise TIR’dan inerek karayolunda dolaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayoluna inerek trafiği tehlikeye sokan hayvanlar ise yakalanarak sahibine teslim edildi. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.