Mardin’de üç kadının ölümü gizemini koruyor

Olay, 21 Ağustos'ta Artuklu ilçesinde meydana geldi. Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşayan Leyla Işıktaş ve ablası Muatter Işıktaş'tan haber alamayan yakınları, öğleden sonra polise başvurdu. Eve giren ekipler, 2 kardeşi hareketsiz halde buldu. İlk incelemede kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aynı akşam yine aynı ilçeye bağlı Yalım Mahallesi'nde oturan Cemile Arslanhan evinde ölü bulundu. İlk incelemede 3 kadının da vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Kanser hastası olan Arslanhan'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayların birbiriyle bağlantılı olmadığı belirlendi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Işıktaş kardeşler ile ilgili soruşturma sürerken, emniyet kayıtlarına kardeşlerinin ölümünün "şüpheli ölüm" olarak kaydedildiği öğrenildi. Işıktaş kardeşler ve Arslanhan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler Artuklu ilçesindeki Şeyh Salih Mezarlığı'nda toprağa verildi. Işıktaş kardeşlerin kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.