Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yenileniyor: Esnaf ve vatandaş memnun!

Van Büyükşehir Belediyesi, yoğun kullanılan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nden Çohaz Petrol Kavşağı’na kadar uzanan 470 metrelik caddede çalışmalarını bitiriyor. Proje ile yenilenen cadde, yeni altyapı ve düzenlemelerle daha işlevsel olacak. Altyapı sistemleri güçlendirilen caddede Plent Miks Temel (PMT) serimi yapılarak sıcak asfalt uygulamasına geçildi.

Asfalt seriminden sonra kaldırımlar ve orta refüjler de yenilenecek. Çalışmalardan memnun olan esnaf Mehmet Ali Çeliker, caddenin daha modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Vatandaş Şefik Demirel ise çalışmaları takdirle karşıladığını söyleyerek “Allah devletimize zeval vermesin, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Van’a bakıyorum, hayret ediyorum. Ben 66 yaşındayım, böyle bir çalışma ilk defa görüyorum. Her tarafta çalışma var, Allah razı olsun” dedi. Cadde, drenaj hattı, yeni kaldırımlar ve sıcak asfalt kaplamasıyla modern bir görünüme kavuşacak.