16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı

Eski adıyla Facebook yeni adıyla Meta, Zuckerberg'in güvenlik ödeneğini 4 milyon dolar artırarak 14 milyon dolara çıkardı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:02
Takip Et

Mark Zuckerberg'in güvenliği için ayrılan bütçe artırıldı

Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
+
Aa
-

Dünyanın en zengin iş insanları, kendilerini ve ailelerini tehditlerden kurtarabilmek için maruz kalabildikleri veya saldırgan hayranları tarafından takip edilebildikleri için yüksek güvenlik maliyetlerini kendilerine ayırıyor.

İddialara göre ünlü iş insanlarından Jeff Bezos, Larry Ellison, Elon Musk gibi pek çok milyarder ismin güvenlik harcamalarının, on milyonlarca dolara çıktığı belirtiliyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, çarşamba günü yaptığı açıklamada, CEO ve kurucu ortak Mark Zuckerberg ve ailesine verilen güvenlik ödeneğini 4 milyon dolar artırarak 14 milyon dolara çıkardığını açıkladı.

META KÜÇÜLÜRKEN ZUCKERBERG'İN GÜVENLİĞİNE VERİLEN BÜTÇE ARTIYOR

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi Zuckerberg'in "Verimlilik Yılı" olarak adlandırdığı bir dönem boyunca binlerce kişiyi işten çıkardığı ve harcama planlarını kıstığı bir zamanda geldi.

Forbes milyarderler listesinde en zengin 16. sırada yer alan Zuckerberg, 2021'de yaklaşık 27 milyon dolar ödenek aldı.

Facebook’un kurucusu ve şirkette kontrol hissesine sahip olan Zuckerberg’in net servetinin 64 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.