﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı

Dünyanın en zengin iş insanları, kendilerini ve ailelerini tehditlerden kurtarabilmek için maruz kalabildikleri veya saldırgan hayranları tarafından takip edilebildikleri için yüksek güvenlik maliyetlerini kendilerine ayırıyor.

İddialara göre ünlü iş insanlarından Jeff Bezos, Larry Ellison, Elon Musk gibi pek çok milyarder ismin güvenlik harcamalarının, on milyonlarca dolara çıktığı belirtiliyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, çarşamba günü yaptığı açıklamada, CEO ve kurucu ortak Mark Zuckerberg ve ailesine verilen güvenlik ödeneğini 4 milyon dolar artırarak 14 milyon dolara çıkardığını açıkladı.

META KÜÇÜLÜRKEN ZUCKERBERG'İN GÜVENLİĞİNE VERİLEN BÜTÇE ARTIYOR

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi Zuckerberg'in "Verimlilik Yılı" olarak adlandırdığı bir dönem boyunca binlerce kişiyi işten çıkardığı ve harcama planlarını kıstığı bir zamanda geldi.

Forbes milyarderler listesinde en zengin 16. sırada yer alan Zuckerberg, 2021'de yaklaşık 27 milyon dolar ödenek aldı.

Facebook’un kurucusu ve şirkette kontrol hissesine sahip olan Zuckerberg’in net servetinin 64 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.