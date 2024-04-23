Market çıkışı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Market çıkışı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Bursa'da, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan Ramazan Yılmaz, bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde saat 20.30 sıralarında Davutkadı Caddesi üzerindeki bir markete alışveriş yapmak için giren Ramazan Yılmaz, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktı.

Bu sırada marketin önünde bekleyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, Yılmaz'a bıçakla saldırdı.

Yılmaz, yaşanan arbede sonucu yüzünden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

market-cikisi-ugradigi-bicakli-saldirida-43683-1.jpg

market-cikisi-ugradigi-bicakli-saldirida-43683-2.jpg

market-cikisi-ugradigi-bicakli-saldirida-43683-3.jpg

market-cikisi-ugradigi-bicakli-saldirida-43683-4.jpg

market-cikisi-ugradigi-bicakli-saldirida-43683.jpg

Son Haberler
Diyanet Başkanı Ali Erbaş Arapça bilmiyor mu? Arapça soru karşısında dondu kaldı, Türkçe tercüme istedi Gündem
Diyanet Başkanı Ali Erbaş Arapça bilmiyor mu? Arapça soru karşısında dondu kaldı, Türkçe tercüme istedi
Türk Dünyası Vakfı’na ‘Göç Müzesi’ olması için devredilmişti: TÜGVA Kıraathanesi tabelası asıldı Gündem
Türk Dünyası Vakfı’na ‘Göç Müzesi’ olması için devredilmişti: TÜGVA Kıraathanesi tabelası asıldı
Annesine bağıran babasını bıçakladı Yaşam
Annesine bağıran babasını bıçakladı
Ölen borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi. O anları sosyal medyadan canlı yayınladı Yaşam
Ölen borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi. O anları sosyal medyadan canlı yayınladı
Kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi Yaşam
Kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın ölümüyle ilgili açıklama. ‘Rabıta’ kavgasında cemaatten kovulmuştu Gündem
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın ölümüyle ilgili açıklama. ‘Rabıta’ kavgasında cemaatten kovulmuştu