Market çıkışı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde saat 20.30 sıralarında Davutkadı Caddesi üzerindeki bir markete alışveriş yapmak için giren Ramazan Yılmaz, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktı.

Bu sırada marketin önünde bekleyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, Yılmaz'a bıçakla saldırdı.

Yılmaz, yaşanan arbede sonucu yüzünden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.