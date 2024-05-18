Marketlerde gıda denetimi yapıldı

Gölbaşı'nda yer alan marketlerde gıda denetimi yapan ekipler, toplumun sağlığını korumak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Ekipler, marketlerdeki gıdaların son kullanma tarihlerini ve faturalarını kontrol etti.

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Yapılan denetimle ilgili açıklamalar yapan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan kontrollerin bakanlık talimatı gereği ile olup ilçemizde gıda denetimleri rutin olarak devam ediyor. Gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edecektir. Gıda denetim ekiplerimiz 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadırlar” ifadelerini kullandı.