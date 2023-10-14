Marketlerde yeni dönem: Bir uygulama tarih oluyor

Ticari ürünlerin, yerlerin, taşıma birimlerinin ve demirbaşların standart olarak tanımlanmasını ve bilgi sistemlerine otomatik olarak aktarılmasını sağlayan, barkod teknolojileri temelli küresel veri ve uygulama standartları olan GS1 Firma Numarası, Küresel Ticari Ürün Numarası olarak kullanılır.

GTIN ise daha sonra barkod etiketi olarak bastırılarak ürün üzerine yerleştirilir. Üretilen ve ithal edilen ürünleri piyasadaki takibinin yapılabilmesi için GS1 Türkiye’nin sunduğu barkod hizmetiyle gerçekleşiyor.

Birçok alanda hizmet veren GS1 Türkiye’nin marketlerde bulunan yüzde doksan dokuzunda bu barkodlar bulunuyor. Barkod sisteminin güncellenmesiyle beraber yeni bir karekod sistemi gelecek. Tüketicilerin ürün hakkında bilgi almak istediklerinde yeni gelen karekod sistemi ile çok daha fazla bilgiye ulaşabilecek.

Bu sistemle ise ambalaj üzerindeki bilginin yanı sıra üretim bilgilerinden seri numarasına, ham madde bilgilerinden varsa karbon emisyon ölçümüne kadar pek çok bilgiyi tek bir kodun içinde toplayacak. Aynı zamanda bu sistem ile son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin artık kasadan geçemeyecek.

Avrupa Birliği Dijital Ürün Pasaportu uyumu pasaportu ile bir üründe karbon emisyonu, ne kadar su kullanıldı, ürün nerede nasıl üretildi, çocuk işçi çalıştırıldı mı gibi ürüne ait pek çok bilgi yer alacak.

Öte yandan Karekoda geçişin, 2024 – 2030 arası farklı yönetmeliklerle devreye gireceği aktarıldı.