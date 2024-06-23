Markette nakit para devri bu tarihte bitiyor. Banka kartı olmayan yandı

Hemen hemen her köşe başında yer alan bir market zincirinin kasalardan nakit ödemeyi kaldıracağı bilgisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

BİM'e ait bazı File Market mağazalarında sadece kartla ödeme kabul edileceği yönündeki bir afiş sosyal medyada hızla yayıldı. Afişte yer alan belli File Market şubelerinde nakit ödeme seçeneğinin kaldırılacağını ve alışverişlerin yalnızca kredi/banka kartları ile yapılacağını bilgisi vatandaşların panik olmasına neden oldu.

Duyuruda, "Sevgili müşterilerimiz 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi kartı ve banka kartları ile ödemeye geçilecektir." bilgisi yer aldı.

Bu bilginin tek bir marketi mi yoksa tüm zinciri mi kapsadığı ise açıklanmadı.

TÜKİTECİ KONFEDERASYONU: BU UYGULAMADAN VAZGEÇİN

BİM marketler bünyesindeki File marketin bir mağazasında aldığı iddia edilen bu karar sosyal medyada gündeme oturdu.

Öyle ki Tüketici Konfederasyonu konuya ilişkin açıklama yapma gereği duydu. Tüketici Konfederasyonu File Marketin aldığı iddia edilen bu kararla ile ilgili “Senin böyle bir zorlama hakkın yok. Vazgeçin bu uygulamadan, tüketiciyi karşınıza almayın.” açıklamasını yaptı.

FİLE MARKET NEDİR?

File Market, Türkiye'de perakende sektörünün geniş yer tutan BİM'in yeni bir perakende modeli olarak 2015'de devreye alınan ve indirim mağazaları konsepti ile tüketiciye hizmet vermeye başladı.