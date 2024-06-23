Markette nakit para devri bu tarihte bitiyor. Banka kartı olmayan yandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Markette nakit para devri bu tarihte bitiyor. Banka kartı olmayan yandı

Pandemi ile birlikte temassız kartlarla tanışan ülkemizde bu kez marketlerde nakit ödemelerin tamamen kalkması gündemde.

Hemen hemen her köşe başında yer alan bir market zincirinin kasalardan nakit ödemeyi kaldıracağı bilgisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

BİM'e ait bazı File Market mağazalarında sadece kartla ödeme kabul edileceği yönündeki bir afiş sosyal medyada hızla yayıldı. Afişte yer alan belli File Market şubelerinde nakit ödeme seçeneğinin kaldırılacağını ve alışverişlerin yalnızca kredi/banka kartları ile yapılacağını bilgisi vatandaşların panik olmasına neden oldu.

file3.jpg

Duyuruda, "Sevgili müşterilerimiz 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi kartı ve banka kartları ile ödemeye geçilecektir." bilgisi yer aldı.

Bu bilginin tek bir marketi mi yoksa tüm zinciri mi kapsadığı ise açıklanmadı.

file1.jpg

TÜKİTECİ KONFEDERASYONU: BU UYGULAMADAN VAZGEÇİN

BİM marketler bünyesindeki File marketin bir mağazasında aldığı iddia edilen bu karar sosyal medyada gündeme oturdu.

file2.jpg

Öyle ki Tüketici Konfederasyonu konuya ilişkin açıklama yapma gereği duydu. Tüketici Konfederasyonu File Marketin aldığı iddia edilen bu kararla ile ilgili “Senin böyle bir zorlama hakkın yok. Vazgeçin bu uygulamadan, tüketiciyi karşınıza almayın.” açıklamasını yaptı.

FİLE MARKET NEDİR?

File Market, Türkiye'de perakende sektörünün geniş yer tutan BİM'in yeni bir perakende modeli olarak 2015'de devreye alınan ve indirim mağazaları konsepti ile tüketiciye hizmet vermeye başladı.

İlgili Haberler
Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi
Atilla Yeşilada bombayı patlattı: Çok ucuz kaldı, bunu alın
Emeklinin Temmuz zammı sızdı. SGK uzmanı son rakamı verdi
Gurbetçiler için tatil cenneti olduk. Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu. Milyonların elini bağlayan o şart kaldırıldı
Dev şirket pılısını pırtısını topladı. Türkiye'den çekiliyor
Bunu yapan büyük kazanacak. Ünlü ekonomistten altın değerinde tüyo
Son Haberler
Atatürk heykelinin elini öpüp başına koymaya çalışan küçük çocuk Yaşam
Atatürk heykelinin elini öpüp başına koymaya çalışan küçük çocuk
Şiddetli rüzgar çatılara ve araçlara zarar verdi Video
Şiddetli rüzgar çatılara ve araçlara zarar verdi
Serinlemeye giden vatandaşlara yağmur sürprizi Video
Serinlemeye giden vatandaşlara yağmur sürprizi
Montella'nın Arda Güler'e şerefsizce davrandığı ortaya çıktı. Sen kimsin Montella Spor
Montella'nın Arda Güler'e şerefsizce davrandığı ortaya çıktı. Sen kimsin Montella
‘Kiralar daha da artacak’. İYİ Partili Kürşad Zorlu kara haberi verdi Gündem
‘Kiralar daha da artacak’. İYİ Partili Kürşad Zorlu kara haberi verdi
Herkes alıştı beleşe. Arda Turan'dan şaşkınlık yaratan Milli Takım paylaşımı Spor
Herkes alıştı beleşe. Arda Turan'dan şaşkınlık yaratan Milli Takım paylaşımı