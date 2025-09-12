Marketten kavurma çaldılar! Kameraya yakalandılar

Olay, 25 Ağustos saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi, Teleferik Caddesi'nde meydana geldi. Markete kız arkadaşıyla el ele tutuşarak gelen A.Ö., derin dondurucudan kavurma aldı. A.Ö. kavurmayı, kız arkadaşının çantasına koyarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık sonrası kendilerini gören birinin olup, olmadığını kontrol eden çift, dışarı çıktı. Market çıkışında, A.Ö. telefonuyla oynarken kız arkadaşı da elindeki çantayla uzaklaştı.

Olayın ardından durumdan şüphelenerek ürünleri sayan market görevlisi, 6 kilogram Çorum kavurmasının eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Market görevlisinin şikayeti üzerine polis ekipleri, çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan A.Ö. ile ile kız arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.