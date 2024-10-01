İnsansız silahlı deniz aracı MARLİN'den seyir füzesi

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İnsansız silahlı deniz aracı MARLİN'den seyir füzesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesiyle balistik test atışı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya üzerinden paylaştı.Görgün, insansız deniz aracı Marlin'den 'Kuzgun' seyir füzesinin denendiğini açıkladı.

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MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atış gerçekleştirildi. Görgün Kuzgun seyir füzesiyle ilgili olarak, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiklerini söyledi.

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Görgün "Türkiye, savunma sanayisindeki yetkinliklerini artırarak, teknoloji üreten bir güç haline geldiğini bir kez daha ispat etti." açıklaması yaptı.

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ASELSAN, SEFİNE Tersanesi ve TÜBİTAK SAGE'nin işbirliğiyle elde edilen başarının yalnızca bir kilometre taşı olduğunu belirten Görgün sosyal medya paylaşımda şunları söyledi:

"Milletimizin güvenliği ve bağımsızlığı için hep birlikte çalışarak daha büyük hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye'nin adını, savunma teknolojilerinde öncü ülkeler arasına altın harflerle yazdırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimize ve uzmanlarımıza sonsuz teşekkürler. Birlikte başardık, birlikte güçlüyüz."

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