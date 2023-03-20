20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Yalova- İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi'ne ait Yenikapı seferini yapan feribottan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Feribottaki panik anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 20:56
Takip Et

Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
+
Aa
-

(DHA)- Olay saat 12.30 sıralarında İDO Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta meydana geldi.

Saat 11.45'te Yalova'dan yolcularla İstanbul Yenikapı'ya gitmek üzere hareket eden feribotta yolculardan biri, Marmara Denizi'ne atladı.

Olayı gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi.

Kaptan feribotu durdururken, görevliler de can simidi atarak denizdeki erkek kişiyi çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, tekneyle yanına yaklaşarak denizdeki vatandaşı kurtardı. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
4
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
5
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
6
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
7
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Fenerbahçe Alagöz Holding Beşiktaş'ı devirdi
﻿Fenerbahçe Alagöz Holding Beşiktaş'ı devirdi
﻿Fenerbahçe Alagöz Holding Beşiktaş'ı devirdi
﻿Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Bolu'da maden ocağında göçük: 7 yaralı
﻿Bolu'da maden ocağında göçük: 7 yaralı
﻿Bolu'da maden ocağında göçük: 7 yaralı
﻿Gazeteci Gökmen Karadağ'ın acı günü
﻿Gazeteci Gökmen Karadağ'ın acı günü
﻿Gazeteci Gökmen Karadağ'ın acı günü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.