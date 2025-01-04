Marmara Denizi’nin kıyılarında kızıl yosun alarmı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmara Denizi’nin kıyılarında kızıl yosun alarmı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında lodos sonrası kızıl yosun birikti. Kızıl yosunların rüzgar ve dalga etkisiyle daha da yayılabileceği düşünülüyor.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında lodos sonrası yoğun miktarda kızıl yosun birikimi meydana geldi.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodosun ardından kıyılarda yoğun miktarda kızıl yosun birikimi görüldü.

Son günlerde etkili olan lodos, deniz yüzeyindeki kızıl yosunları kıyılara sürükledi. Özellikle Süleymanpaşa sahilinde yoğunlaşan birikim, hem görsel kirliliğe yol açtı hem de kötü bir kokuya neden oldu. Kıyı şeridini kaplayan yosunlar, sahil boyunca belirgin bir tabaka oluşturdu.

Kızıl yosunların kıyılarda yoğunlaşmasının, rüzgar ve dalga etkisiyle daha da yayılabileceği düşünülüyor.

Son Haberler
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur'un tabutuna omuz verdi. Duygusal anlar!
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur'un tabutuna omuz verdi. Duygusal anlar!
Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan gerginlik hakkında ilk kez konuştu
Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan gerginlik hakkında ilk kez konuştu
Nez Demir ahlaksız teklifi ifşalamıştı: Ali Koç devreye girdi
Nez Demir ahlaksız teklifi ifşalamıştı: Ali Koç devreye girdi
Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı! Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı! Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Kamyonda can pazarı
Kamyonda can pazarı