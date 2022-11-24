24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Marmara Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Marmara Üniversitesi bünyesine Büro personeli, Güvenlik görevlisi, Mühendis ve Tekniker olmak üzere 47 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 8 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 06:54
Takip Et

Marmara Üniversitesi bünyesine Büro personeli, Güvenlik görevlisi, Mühendis ve Tekniker olarak 47 sözleşmeli personel alacak

Marmara Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete'de Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.'' denildi.

GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 ve Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 Puanı esas alınacaktır.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
İlgililerin, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1- Fotoğraflı CV (https://pdb.marmara.edu.tr/idari/sozlesmeli-personel-cv internet adresinden ulaşılabilir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
ç) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
1
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
2
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
3
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
4
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
5
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
6
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
7
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Marmara Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak
﻿Marmara Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak
﻿Marmara Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak
﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak
﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak
﻿Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak
﻿9 dakikalık soygunda 1,6 milyon euro değerinde altın çalındı
﻿9 dakikalık soygunda 1,6 milyon euro değerinde altın çalındı
﻿9 dakikalık soygunda 1,6 milyon euro değerinde altın çalındı
﻿Rusya 'enerjiyi' vurdu Ukrayna karanlığa gömüldü
﻿Rusya 'enerjiyi' vurdu Ukrayna karanlığa gömüldü
﻿Rusya 'enerjiyi' vurdu Ukrayna karanlığa gömüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.