Marmara Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi

Göztepe Kampüsü’nde toplanan kalabalık, aralarında Rektör Prof. Dr. Mustafa Kurt’un da bulunduğu grup, İsrail’in eylemlerini protesto eden pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında Filistin ve Türk bayrakları taşındı, sloganlar atıldı ve basın açıklaması yapıldı.

Üniversite öğrencisi Muhammed Taha İpek, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerde de benzer destek eylemlerinin yapıldığını belirtti.

İpek, bu eylemlerde İsrail’e verilen desteğin eleştirildiğini ve dünya genelindeki vicdan sahiplerinin Amerika’nın yöneticilerine karşı seslerini yükselttiğini ifade etti.

İpek, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğini, dünya barışını koruma sorumluluğu olan kuruluşların ise yetersiz kaldığını vurguladı.

Ayrıca, medya üzerindeki sansürün olayların anlaşılmasını zorlaştırdığını ve uluslararası toplumun adil davranması gerektiğini söyledi. İpek, savaş suçları ve hak ihlallerinin sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti ve farklı dinlere mensup devletlerin de İsrail ile ticari ilişkilerini gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Basın açıklamasının ardından grup, Filistin’deki siviller için dua etti.