Marmara Üniversitesi'nden yemekhane ücretine yüzde 200 zam

Marmara Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretine yüzde 200 oranında zam yaparak 5 TL'den 15 TL'ye çıkardı. Karara tepki gösteren öğrenciler, protesto planlıyor.

Marmara Üniversitesi'nden yemekhane ücretine yüzde 200 zam

İBB'nin akaryakıt fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek gerçekleştirdiği yüzde 51.5 ulaşım zammının ardından Marmara Üniversitesi'nden de öğrencilere zam haberi geldi. Üniversite yönetimi, daha önce 5 lira olan yemekhane ücretini yüzde 200 oranında artırarak 15 liraya çıkardı. Karara tepki gösteren öğrenciler, "Çok yüksek, kimse yemek yiyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, WhatsApp üzerinden bir araya gelerek zammı protesto etmeyi ve çözüm bulmayı planladıklarını duyurdu. Yurt ücretlerindeki artış ve ulaşım zammına dikkat çeken öğrenciler, bin 250 liralık bursun bu masrafları karşılamakta yetersiz olduğunu ifade etti. Bir öğrenci, dışarıda yemek fiyatlarının daha da yüksek olduğunu söyleyerek, yemekhanede uzun kuyrukların oluştuğunu belirtti.

TELE1'den Bişar Arslan’a konuşan öğrenciler, yapılan zamlarla ile ilgili şunları kaydetti:

'15 TL KARŞILAYABİLECEĞİMİZ BİR RAKAM DEĞİL'

Tıp Fakültesi öğrencisi Ş.Ü., "Zamma karşı dayanışma kararı aldık. WhatsApp üzerinde örgütlenerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Zammı çok yüksek buluyoruz. Arkadaşlarımın ve beni karşılayabileceğimizi sanmıyorum. Zamları kayyumun üniversitelileri tanımasının sonucu olarak görüyorum. Üniversitelileri karar süreçlerinden dışlıyorlar. Ücretsiz yemekhaneyi savunuyoruz, bu kadar ekonomik kriz varken 15 lira karşılayabileceğimiz bir rakam değil. Öğrenciler mağdur edecek, korkunç bir karar" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİ KİMSE DÜŞÜNMÜYOR'

Gazetecilik öğrencisi B.A., "Bazen öğlen ve akşam yemekleri aynı oluyor. Dışarısı çok pahalı olduğu için öğrenciler dakikalarca kuyrukta bekliyordu. Şimdi 5 lira 15 liraya çıkardılar. Bence kimse artık yemek yiyemeyecek. Bir de ulaşıma zam yapılmıştı, öğrencileri kimse düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTELİLERİN GÜNDEMİ YEMEKHANE, ULAŞIM VE YURT ZAMLARI'

Psikolojik danışmanlık öğrencisi Mustafa Yalçınkaya ise, "Bu yoksulluk döneminde eğitim yine piyasa haline getirildi. Yük yine öğrencilere bindirildi. Yemek ihtiyacı zaten eğitim sisteminin bir parçası olup ücretsiz verilmeli. Üniversitelilerin gündemi uzun süredir yemekhane, ulaşım ve yurt zamları. Genele bakarsak borçlu değil alacaklıyız hem de eğitim her alanında. Eğitim bir sektör haline getirilmemeli, bence asıl önemli nokta bu" değerlendirmesinde bulundu.

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