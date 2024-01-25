Marmarabirlik ortaklarına yarın 650 milyon lira ödeyecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarına 650 milyon TL ödeme yapacağını paylaştı.

Marmarabirlik, 12 Ocak tarihinde biten alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50'si 15 günlük periyotlarda ortaklara peşin olacak şekilde ödendiğini belirtti. .

Ürün bedellerinin diğer yüzde 50'lik bölümünden 650 milyon TL, yarın, kalanı ise nisan ayında ödeyeceği bildirdi.

Asa, geçtiğimiz yıl 1 milyar 362 milyon TL, bu kampanya döneminde ise 2 milyar 823 milyon TL tutarında ürün satın aldıklarını söyledi.

Asa, Marmarabirlik finansal açıdan ne kadar güçlü olursa ortaklarına o kadar fazla destek olacağını, göreve başladıklarını 2010 yılından bu yana üreticimizin refah seviyesini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.