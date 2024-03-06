Marmarabirlik'ten zeytin üreticisine destek

Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi tahsisatında en üst limit 100 TL, en alt limit ise 20 bin TL olarak belirlendi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tarihe geçecek bir ürün alım dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Asa, 2024 için ortaklara tahsis edilen kredi limitlerine dair, "Ürüne vadeli ayni kredi limitleri belirlenecek olup, vade 31 Aralık olacaktır. 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti olan 30,44 liranın yarısını üretime destek veriyoruz. Kooperatif genel kurullarına 3 yıl üst üste katılanlar için yıl bazında 1500 lira verilecektir. Ortaklarımızın bir yıllık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Toplam ayni kredi tahsisatı 860 milyon liradır." İfadelerine yer verdi.

Ürün alımlarında tutar olarak geçtiğimiz yıla oranla yüzde 100 artış olduğunu söyleyen Asa, bu yıl kimyasal gübre dağıtımı yapılmayacağını, ürün bedelleri ödendikten sonra imkanlarının elvermesi durumunda nisan sonu itibarıyla akaryakıt desteği vermeyi hedefledikleri sözlerine ekledi.