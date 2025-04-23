Marmara’da 6,2’lik deprem: Kocaeli’de kriz masası kuruldu!

Merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli’de de hissedildi ve büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından Kocaeli Valiliği hızla harekete geçti. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Kocaeli Afet Müdahale Planı doğrultusunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde kriz merkezi oluşturdu.

Vali İlhami Aktaş’ın başkanlık ettiği kriz merkezinde, deprem sonrası Kocaeli’de herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bilgisi alındı. Vali Aktaş, yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı.