Marmara’da batan gemi denizden çıkarılmayacak

Kaynak: DHA
Marmara’da batan gemi denizden çıkarılmayacak
Marmara’da batan 'BATUHAN A' isimli geminin enkazının denizden çıkarılmayacağı açıklandı.

Marmara’da batan 'BATUHAN A' isimli gemide kayıp personel aramasına devam ediliyor. AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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ARAMA KURTARMA GEMİSİ
Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.

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2 MÜRETTEBATIN GEMİDE OLDUĞU BELİRLENDİ
Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı. Öte yandan sonar cihazıyla yapılan incelemede kayıp 6 mürettebattan 2’sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi.

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar bittiğinde, geminin eski ve maliyeti yüksek olduğu için battığı yerde kalacağını söyledi.

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