Marmara’da gerçek yakamoz görüldü. İşi bilenler sahile koştu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Marmara’da gerçek yakamoz görüldü. İşi bilenler sahile koştu
Marmara Denizi’nde gerçek yakamoz görüldü. Vatandaşlar, gece geç saatlerde oluşan yakamozu görmek için sahile akın etti.

Bursa'da Marmara Denizi kıyılarında planktonların artması sonucu suda yer yer mavi ışıklı görüntüler oluştu. Vatandaşlar, nadir rastlanan doğa olayını izlemek için gece saatlerinde sahile gitti.

Bursa'nın özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

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AA'nın haberine göre; deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

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Vatandaşlar gece karanlığında oluşan renkli görüntüyü görmek için sahile akın etti.

Ortaya çıkan mavi ışığın ‘yakamoz’ olduğu belirtiliyor.

YAKAMOZ NEDİR?

Denizde birçok farklı canlı türü yaşıyor. Bu canlı türlerinden biri de tek hücreli olan alglerdir. Bu alglerden Noctiluca üst sınıfından noctiluca scintillas (noctiluca miliaris) ışık saçan türleridir. Dokunulduklarında mavimsi-morumsu bir ışık saçıyorlar. İşte bu canlıların deniz yüzeyinde oluşturdukları mavimsi parıltı ve görüntüye yakamoz deniliyor.

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Tek bir alg bu parıltıyı oluşturmuyor. Bir arada toplu yaşadıkları için deniz üstünde bu geniş görüntüyü oluşturuyorlar. Yakamoz, denizin ateş böceği olarak da adlandırılıyor. Yakamoz oluştuğunda, denizde flüoresan lambaları yanıyormuş gibi görünür. Denizde yakamozun görülebilmesi için Güneş, Ay veya şehir ışıklarının baskın olmaması gerekiyor.

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YAKAMOZ NASIL OLUŞUR?

Doğada yaşayan her canlının geliştirdiği bir savunma mekanizması bulunuyor. Bunu kullanarak hem kendilerini korumuş hem de av olmaktan kurtulmuş oluyorlar. Noctiluca scintillas alglerinde savunma mekanizması olarak ışık saçma özelliği bulunuyor.

Bu canlılar kendilerine dokunulduğunda ışık saçmaya başlıyorlar. Toplu halde yaşadıklarından, aynı anda ışık saçtıklarında ortaya mavimsi bir görüntü ortaya çıkıyor.

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Türkiye’de gerçek yakamoz görülmek isteniyorsa, ay ışığının, tekne ve şehir ışıklarının olmadığı sahillerde yüksek bir tepeden deniz izlenebilir. Mutlaka bir balık veya balık sürüsü, yakamozlara dokunacaktır. İşte o zaman denizde sanki flüerasan lambaların yandığını görebilirsiniz. Denizi mavimsi bir ışık dalgası saracak ve gerçek yakamoz ortaya çıkacaktır.

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