Marmaray makinisti milli maçı böyle izledi

Marmaray'ı durdurarak bir süre karşılaşmayı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferini tamamladı.

Makinistin Milli maç keyfi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaştı. Maçın devam ettiği ilk yarıda Bakırköy’de kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftarlarla birlikte karşılaşmayı izledi.

Bir süre dev ekrandan maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Vatandaşlar da makinisti alkışlarla selamladı.