Marmaray'da arıza. Seferler tek şeritten sağlanıyor

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu seferler Florya-Halkalı arasında tek şeritten sağlanıyor.

KAYNAK: İHA
Marmaray'da arıza. Seferler tek şeritten sağlanıyor

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren, Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu yolcular başka trene aktarıldı. Florya-Halkalı arasında seferler tek şeritten sağlanıyor.

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Yaklaşık iki saatin ardından arıza yapan tren Halkalı istasyonuna çekildi. İstasyonda arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

aw071363-04.jpgMarmaray'ın, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Florya arasında tek yol işletmeciliği yapılmaktadır. Trenlerimizde gecikmeler yaşanabileceğini bildirir, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.

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