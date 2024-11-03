Marmaray'da intihar girişimi: Seferler durduruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'da intihar girişimi: Seferler durduruldu

Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle seferler durduruldu.

İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda saat 15.30 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı.

Olay nedeniyle seferler durdurulurken, Marmaray'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir."

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