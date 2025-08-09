Marmaray'da neler oluyor? Peş peşe intihar olayları

Marmaray'da sabah saatlerinde ilk olarak Güzelyalı istasyonunda intihar olayı yaşanırken, 1 saat sonra Darıca istasyonunda da bir intihar olayı daha yaşanması dikkat çekti. İntihar olayları 'Marmaray'da neler oluyor?' sorusunu sordurdu.

GÜZELYALI'DA İNTİHAR OLAYI

Marmaray, sabah saatlerinde Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerin tek hat üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

BİR ÜZÜCÜ OLAY DAHA YAŞANDI

2 saat geçmeden bir üzücü olayın daha yaşandığı belirten Marmaray, "Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.