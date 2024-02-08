Marmaray'da raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında Marmaray Feneryolu İstasyonu'nda meydana gelen olayda, İstasyonda bekleyen bir kişi Kadıköy istikametinde kendini seyir halindeki tramvayın önüne attı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri raylara atlayan ve erkek olduğu tespit edilen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen vatandaşın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

MARMARAY'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.