Marmaray’da tekme tokat kavga ettiler! Güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı

Kaynak: İHA
Marmaray’da tekme tokat kavga ettiler! Güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı

İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonunda treni beklerken iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkarken, şahıslardan biri o sırada güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı.

İstanbul Pendik Marmaray İstasyonunda dün akşam saatlerinde kavga meydana geldi.

İddiaya göre, istasyonda tren bekleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, sözlü tartışma bir anda büyüdü.

GÜVENLİĞİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Şahıslar arasında yumruklu, tekmeli kavga başlarken, kavga esnasında grup içindeki şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tren bekleyen yolcuların ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edilirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

aw266822-03.jpg

aw266822-02.jpg

aw266822-01.jpg

Son Haberler
McGregor'dan kötü haber Spor
McGregor'dan kötü haber
Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü Yerel Haberler
Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü
Brent petrolün varil fiyatı 81,12 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 81,12 dolar
Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Premier Lig'ten şaşırtıcı VAR kararı Spor
Premier Lig'ten şaşırtıcı VAR kararı
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e acil dolar çağrısı Ekonomi
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e acil dolar çağrısı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı