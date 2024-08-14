Marmaray’da tekme tokat kavga ettiler! Güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı

İstanbul Pendik Marmaray İstasyonunda dün akşam saatlerinde kavga meydana geldi.

İddiaya göre, istasyonda tren bekleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, sözlü tartışma bir anda büyüdü.

GÜVENLİĞİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Şahıslar arasında yumruklu, tekmeli kavga başlarken, kavga esnasında grup içindeki şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tren bekleyen yolcuların ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edilirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.