Marmaris Belediyesi ekiplerinden fırınlara sıkı denetim

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesi fırınlarda da denetim yaptı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini düzenli olarak sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde denetimlerini daha da yoğunlaştırdı.

Geçen hafta zincir marketlerde denetim yapan ekipler bugün de fırın, pastane ve unlu mamul üreten yerleri denetledi. Denetimlerde gramaj, fiyat tarifesi, genel hijyen şartları, baca temizlik kartı, ruhsat ve vergi levhası kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

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