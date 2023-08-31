Marmaris'te 11 ton çöp toplandı. Cenneti çöplüğe çevirmişler. Elleriniz kırılsın

Editör: Ali Öncü

Marmaris Doğa Gönüllüleri ve Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri daha önce de ortaklaşa yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Daha önceleri yanan ormanlık alanlarda, karayolu kenarlarında ve seyir tepelerinde temizlik seferberliği gerçekleştiren gönüllüler ve belediye ekipleri ile yeni bir çalışmaya imza attılar.

Ekipler, deniz, ormanlık alan ve sahilde aralarında araba lastiklerin de bulunduğu bira şişeleri, sigara izmariti, plastik, cam atık gibi çöplerin topladılar.

Ormanlık alan ve sahili sahili temizleyen her yaştan gönüllüler. Sahil ve koylarda yapılan temizlik çalışmasında 11 ton çöp topladı. Çöp yığınlarını görenler duruma büyük tepki gösterdiler.

SADUN BORO'NUN SÖZÜ AKILLARA GETİRDİ

Marmaris’te yaşanan rezalet Türk bayraklı teknesiyle bir dünya turu yapan ilk Türk denizcisi Sadun Boro'nun şu sözlerini yeniden akıllara getirdi.

Boro “Dünyanın hemen hemen tüm koylarını gezdim. Doğaya bizim kadar kötü davranan bir toplum görmedim. Daha beş nesil önce birbirini yiyen yamyamlar bile çevreye bizden daha duyarlı. İnanın bu ülke işgal altında olsa, düşman doğaya bu kadar zarar vermez.” ifadesini kullanmıştı.