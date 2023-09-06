Marmaris’te drone destekli denetim

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

KAYNAK: İHA
Marmaris’te drone destekli denetim

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube amirliği ekipleri ilçenin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştirildi.

aw024689-02.jpgHavadan yapılan drone destekli denetimlerde; emniyet kemeri takmama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, kasksız motosiklet kullanımı, yayaya yol vermeme ve kırmızı ışıkta geçme gibi ihlallere ağırlık verildi. İsmet Kamil Öner Caddesi Ahu Hastanesi Kavşağı ve Yeni Datça Yolu Devlet Hastanesi kavşağında yapılan uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen 14 sürücüye toplam 27 bin lira idari para cezası yazıldı.

aw024689-03.jpg Trafik Tescil ve Denetleme Amiri Komisere Alperen Aykırı, "Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları önce kendi can güvenlikleri sonra çevredekilerin can güvenlikleri açısından önemlidir. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasını rica ediyoruz" diye konuşarak drone destekli denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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