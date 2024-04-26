Marmaris'te kadını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Marmaris'te kadını bıçaklayan şahıs tutuklandı
Marmaris'te bir kadını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandığı bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 35 yaşındaki bir kadın, iddiaya göre erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Saldırıyı gerçekleştirdiği sırada ayağı alçılı olan şüpheli, olay yerinden motosikletle kaçarken polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bir otelde sabah saatlerinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 38 yaşındaki A.İ.K. adlı şahıs, İlknur Çetin'i iş yerinde konuşmak bahanesiyle dışarı çağırdı ve dışarı çıktığında ona birden fazla bıçak darbesiyle saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçışını sürdüren A.İ.K., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ayağı kırık ve platin takılı olmasına rağmen saldırıyı gerçekleştiren A.İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu vahim olay, toplumda büyük üzüntü ve endişeye neden oldu.

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