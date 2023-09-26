Marmaris’te karavanda düzensiz göçmenler yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanılan bir karavan ve bir otomobili durdurdu.

KAYNAK: AA
Marmaris’te karavanda düzensiz göçmenler yakalandı

Karavanda 4 İranlı düzensiz göçmen bulundu. Karavanın sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi ise göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris’te yaptıkları operasyonda şüpheli bir karavan ve öncü bir otomobili durdurdu. Karavanda yapılan aramada 4 İranlı düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen 3 zanlı ise gözaltına alındı.

Tutuklama kararı

Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlıların, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacakları öğrenildi.

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