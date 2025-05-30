Marmaris’te şok olay: İngiliz turist ölü bulundu

Olay, Armutalan Mahallesi 245. Sokak'ta bulunan bir aparmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, William sabah saatlerinde kaldığı odanın bulunduğu çatı katın altındaki bahçede hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumu fark eden başka bir turist, otel yönetimine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, William'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk tespitlere göre, turistin çatı katından aşağıya düşmüş olabileceğini değerlendiren polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için olay yerindeki incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.