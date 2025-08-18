Marsilya sezona kaosla başladı! İki oyuncu kadro dışı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Rennes deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Olympique Marsilya'da maçın ardından yaşanan tartışma nedeniyle Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe geçici olarak kadro dışı bırakıldı.

FİZİKSEL TEMASA VARDI

RMC Sport'un haberine göre iki oyuncu, cuma akşamı soyunma odasında sert bir tartışmaya girerek yüz yüze gelmişti. Sözlü sataşmaların fiziksel temas noktasına varması üzerine Marsilya yönetimi iki futbolcuyu kısa süreliğine birinci takımdan uzaklaştırma kararı aldı.

Bugün tekrar antrenmanlara başlayan Marsilya'da Rabiot ve Rowe'un takımdan ayrı çalışacağı belirtildi.